Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо знесення садиби Зеленських у Києві попри її арешт.

Про це повідомили в ОГП.

Там зазначили, що на будівлю на вул. Кониського, 22 ще в січні 2024 року наклали арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження в межах справи про навмисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини.

Прокурори клопотали про арешт оскільки, згідно з генеральним планом Києва, ця ділянка входить до меж історичного ареалу столиці. А на проведення будівельних робіт потрібен дозвіл Мінкульту.

Попри це, протягом тривалого часу там проводили будівельні роботи, зокрема капітальне будівництво. Прокуратура вказує: будівельні роботи проводили без відповідного погодження міністерства, тому всі роботи мали бути зупинені.

Однак 19 липня, попри накладений арешт, невідомі всупереч обмежувальним вимогам із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок.

Їхні дії кваліфікували як знищення майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України). Також розслідують факт проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, який кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Наразі слідчі встановили місцеперебування техніки, яка була залучена під час знесення будівлі. Там провели невідкладний обшук, техніку вилучили. До суду подано клопотання про її арешт.

Нагадаємо, що у столиці незаконно знесли історичну пам’ятку, побудовану наприкінці XIX століття – садибу Зеленських, що по вулиці Олександра Кониського. Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 КК України “Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.