Після руйнування садиби Зеленських власники та КМДА підписали меморандум, згідно з яким власники зобов'язуються відновити будівлю, про що повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Про це пише Слідство.Інфо

Після незаконного знесення садиби Зеленських Віталій Кличко оголосив про укладення меморандуму з КМДА та співвласниками, який має зобов’язати їх відновити будівлю. Однак юрист, проаналізувавши документ, вважає, що він має юридичні недоліки і не зобов’язує сторони до відновлення історичної споруди.

19 липня 2024 року невідомі зруйнували садибу Зеленських, будівлю XIX століття, яку Київська міська державна адміністрація не визнала пам’яткою, що могло б захистити її від руйнування.

«Місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили. І вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала», — відреагував на інцидент з садибою очільник Києва Віталій Кличко.

Власники зруйнованої будівлі зобов’язуються відновити її в первісному вигляді та співпрацювати з міською владою і громадськістю для створення проєкту відновлення.

Мер Кличко підкреслив важливість відкритості процесу. Однак представник співвласника, Михайло Литвиненко, заявив, що його клієнт вважає, що мав право знищити будівлю і не бачить в ній культурної чи історичної цінності.

У відповідь на запит до КМДА було отримано копію документа, який юрист Дмитро Перов, що бореться за захист садиби Зеленських, проаналізував.

Він зазначив, що документ укладений між Департаментом охорони культурної спадщини КМДА та власником нерухомості на вул. Кониського, 22а, але будинок не є пам’яткою, тому повноваження пам’яткоохоронного органу на нього не поширюються, і Департамент не є належною стороною угоди.