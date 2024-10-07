Обмеження, які Захід сам собі встановив у наданні підтримки Україні, лише демонструють його страх, слабкість та нерішучість, що, в свою чергу, підсилює агресора.

Про це президент Естонії Алар Каріс написав у колонці для Politico.

Президент Естонії згадав про час надій після падіння Берлінської стіни і отримання незалежності низкою східноєвропейських країн.

“Але наші надії на тривалий мир і наша віра в неможливість війни в Європі зазнали краху. Нині здається, що пекло спорожніло, а дияволи вийшли на волю, як і злі тіні 20-го століття – упирі, що втілюють тугу за сталінськими таємними пактами, сферами впливу та грубою силою замість міжнародного права – виринули на поверхню”, – зазначив Каріс.

І, на його думку, у цей складний час Захід сам намалював для себе лінії, які лише загострюють проблему.

“У цій геополітичній кризі – найбільшій за останні десятиліття – ми повинні тримати голову високо піднятою і бути далекоглядними. Війна Росії проти України є чорно-білою: Росія – агресор, Україна – жертва”, – наголосив президент Естонії.

Роблячи припущення про наміри Росії, західні країни збудували власну стіну, стверджує Каріс.

“Ми провели лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію. Це неправда! Наш страх невиправданий… Обмеження, які ми самі собі встановили, неодноразово дискредитувалися. Вони лише відображають наш страх, слабкість і нерішучість – все це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит”, – вважає президент Естонії.

Він наголосив, що обмеження є несправедливими, аморальними і шкідливими.

Каріс пригадав промову Рональда Рейгана у Берліні 1987 року, в якій він звернувся до вартових стіни з простим, але потужним закликом: “Знесіть цю стіну!” І через два з половиною роки, 9 листопада 1989 року, берлінці це зробили.