Про це Шмигаль повідомив 31 липня.
Глава уряду наголосив, що Україна наполягала й наполягатиме на максимальній відмови від нафти з Росії, а також що українські санкції не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини.
“Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми”, — каже Шмигаль.
За словами урядовця, Словаччина — надійний партнер України, від якого Київ не очікує шантажу або погроз.
“Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях”, — написав Денис Шмигаль.
Глава Кабміну каже, що скасування санкцій не було предметом обговорення, а Україна обмеженнями не порушує Угоду про асоціацію з Євросоюзом.
“ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує”, — підкреслив політик.
Шмигаль і Фіцо домовилися про міжурядову зустріч у жовтні, на якій продовжать “конструктивний, прагматичний діалог”.
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