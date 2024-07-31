Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що провів кілька розмов зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Сказав, що санкції, запроваджені РНБО України проти російської нафти, не загрожують Словаччині. Політики продовжать діалог.

Про це Шмигаль повідомив 31 липня.

Глава уряду наголосив, що Україна наполягала й наполягатиме на максимальній відмови від нафти з Росії, а також що українські санкції не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини.

“Загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми”, — каже Шмигаль.

За словами урядовця, Словаччина — надійний партнер України, від якого Київ не очікує шантажу або погроз.

“Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях”, — написав Денис Шмигаль.

Глава Кабміну каже, що скасування санкцій не було предметом обговорення, а Україна обмеженнями не порушує Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

“ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує”, — підкреслив політик.

Шмигаль і Фіцо домовилися про міжурядову зустріч у жовтні, на якій продовжать “конструктивний, прагматичний діалог”.