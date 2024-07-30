У річці Тиса знайшли мертвим зниклого два тижні тому у Карпатах 20-річного студента Львівського національного університету імені Івана Франка Олександра Гашевського.

Про це розповів адвокат Олег Веремієнко.

За словами Веремієнка, батьки хлопця отримали дзвінок від поліцейських Львова про те, що тіло сина знайшли у річці Тисі румунські прикордонники.

Студент поїхав на Івано-Франківщину, щоб відпочити у горах. У його планах було відвідати гірське село Буркут на Верховинщині, де відпочивали Іван Франко та Леся Українка.

У період 11-14 липня хлопець зник. Перед цим він зателефонував батькам і повідомив, що їде з Верховини через Яремче в напрямку Івано-Франківська. За словами О.Веремієнка, його мобільний телефон зв’язався зі станцією у Виноградові Закарпатської області. Адвокат переконаний, що тоді вже хлопець перебував під контролем військових і міг повідомити інформацію, яка не відповідала дійсності.

Олег Веремієнко заявив, що хлопець міг бути побитий чи то прикордонниками, чи то працівниками ТЦК. За його словами, після жорсткого побиття йому не була надана медична допомога, натомість його почали возити по ТЦК в Івано-Франківській області, щоб оформити справу.

Адвокат зазначив, що студент закінчив бакалаврат і планував продовжити навчання, але формально у нього закінчилась дія студентського посвідчення 30 червня 2024 року. За його словами, це могло стати підставою для перевірок.