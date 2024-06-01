12-річну Дарію Волошину, яка зникла майже тиждень тому у Полтаві, знайшли. На тілі дівчинки були ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляють ЗМІ.

31 травня було знайдено тіло Дарії Волошин, яку розшукували. Про це повідомив Юрій Сулаєв, речник обласного управління поліції. За підозрою у зникненні та смерті дівчини затримали 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві неповнолітньої.

“Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину”, — йдеться на сайті поліції.

Зниклу безвісти дівчинку шукали чотири доби.

Правоохоронні органи розпочали розслідування згідно зі статтею 115 “Умисне вбивство” другою частиною та статтею 152 “Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди” Кримінального кодексу України. За ці злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.