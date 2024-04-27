Повідомляє Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ.
Усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф.);
9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)
2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);
8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
1 крилату ракету «Іскандер-К»;
6 крилатих ракет «Калібр».