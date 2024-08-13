Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від “Слуги народу” Федір Веніславський в етері “Українського радіо”.

“Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному”, — сказав нардеп.

Він наголосив, що рівнятися в людському потенціалі на Росію Україна точно не може.

“Сказати, що всі проблеми вже вирішені навряд чи можна. Ми бачимо кількість людей, які не бажають служити незважаючи на те, що відповідають критеріям закону “Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію”. В силу різних об’єктивних і суб’єктивних причин вони намагаються уникнути мобілізації. Але загалом ті законодавчі новели, які наш комітет розробив, а парламент ухвалив і які вже діють майже три місяці засвідчили свою ефективність. На сьогодні мобілізаційні процеси ідуть практично у повній відповідності до тих потреб, які формує Генеральний штаб. Якихось суттєвих вад в процесі здійснення мобілізації на сьогодні вже значно менше”, — сказав парламентар.

За словами Веніславського, не всі люди, яких оголосили в розшук є реальними ухилянтами. З початком повномасштабного вторгнення мільйони людей опинилися поза місцем своєї реєстрації. А ТЦК та СП відповідно до своїх повноважень направляли їм якісь повідомлення. Якщо людина їх не отримувала у зв’язку з об’єктивними обставинами, вона все одно могла потрапити в статус тих, хто перебуває в розшуку.

“Цю проблему якраз і вирішують законодавчі новели, про які ми говоримо. Через оновлення своїх військово-облікових даних значна кількість людей виконала вимоги закону і вони на сьогодні не перебувають в статусі тих, хто розшукується”, — додав “слуга народу”.