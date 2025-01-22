Організатори "Золотої малини" оприлюднили список номінантів на антипремію, лідером серед яких став фільм "Джокер: Божевілля на двох" із сімома номінаціями.

Про це йдеться на сайті премії.

“Божевілля на двох” є продовженням першої частини “Джокера”, що вийшла у 2019 році. У ролі Джокера знову з’явився Хоакін Фенікс, а Леді Гага виконала роль його партнерки Гарлі Квінн.

Однак друга частина викликала суперечливі відгуки глядачів і критиків. За бюджету в $200 мільйонів фільм зібрав у прокаті лише $206 мільйонів.

Фільм номінований у категоріях “Найгірша картина” та “Найгірший приквел, ремейк, ріп-оф або сиквел”, а також претендує на антипремію за режисуру і сценарій.

Хоакін Фенікс і Леді Гага, виконавці головних ролей, можуть отримати “Золоту малину” за найгіршу акторську майстерність і найгірший дует.

Окрім “Джокера 2”, за звання найгіршого фільму 2024 року боротимуться:

“Мадам Павутина”,

“Мегалополіс”,

“Бордерлендс”,

“Рейган”.

Ці фільми отримали по шість номінацій кожен. Церемонія вручення “Золотої малини” традиційно відбудеться напередодні оголошення лауреатів премії “Оскар”.