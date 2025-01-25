Про це пише науково-популярний журнал Universe Space Tech.
За його інформацією, ширококутний рентгенівський телескоп Einstein Probe зафіксував сплеск низькоенергетичного рентгенівського випромінювання. Він тривав понад 17 хвилин і потім згас.
Приблизно за годину після того, як було зафіксоване рентгенівське випромінювання, телескоп, розташований у Південній Африці, в межах системи останнього попередження про зіткнення астероїда із Землею, виявив видиме світло з того ж місця.
Подальші спостереження за допомогою телескопа Gemini-North на Гаваях і Дуже великого телескопа в Чилі дали змогу виміряти червоне зміщення, яке підтвердило, що спалах стався на відстані близько 12,5 млрд світлових років, розпочавши свою космічну подорож до нас, коли Всесвіт був лише на 10% молодший за нинішній вік.
Це перший випадок, коли астрономи виявили м’яке рентгенівське випромінювання такої довгої тривалості від такого давнього вибуху.
“Ці результати показують, що значна частина швидкого перехідного рентгенівського процесу може бути пов’язана з гравітаційними галактиками і що чутливі рентгенівські монітори, такі як Einstein Probe, можуть точно визначити їхнє місце розташування у далекому Всесвіті”, — пише видання.
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