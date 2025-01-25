Einstein Probe — це невеликий орбітальний телескоп, що працює в рентгенівському діапазоні та має надзвичайно широке поле зору. Нещодавно він вловив високоенергетичні частинки від спалаху, що стався на іншому кінці Всесвіту.

Про це пише науково-популярний журнал Universe Space Tech.

За його інформацією, ширококутний рентгенівський телескоп Einstein Probe зафіксував сплеск низькоенергетичного рентгенівського випромінювання. Він тривав понад 17 хвилин і потім згас.

Приблизно за годину після того, як було зафіксоване рентгенівське випромінювання, телескоп, розташований у Південній Африці, в межах системи останнього попередження про зіткнення астероїда із Землею, виявив видиме світло з того ж місця.

Подальші спостереження за допомогою телескопа Gemini-North на Гаваях і Дуже великого телескопа в Чилі дали змогу виміряти червоне зміщення, яке підтвердило, що спалах стався на відстані близько 12,5 млрд світлових років, розпочавши свою космічну подорож до нас, коли Всесвіт був лише на 10% молодший за нинішній вік.

Це перший випадок, коли астрономи виявили м’яке рентгенівське випромінювання такої довгої тривалості від такого давнього вибуху.