Напередодні Різдва сонячний зонд NASA Parker Solar Probe наблизиться до Сонця на рекордну відстань — 3,8 мільйона миль. Це найближча відстань, на яку будь-який зонд коли-небудь підходив до Сонця.

Про це пише Engadget.

Зазначається, що це станеться 24 грудня о 6:53 за східним часом США. Цей момент стане завершенням 22-ї орбіти Parker Solar Probe навколо Сонця і першим з трьох фінальних найближчих прольотів, запланованих для його місії. Зонд, який було запущено в 2018 році, повинен завершити всього 24 орбіти.

За словами Ніка Пінкайна, керівника місії Parker Solar Probe в Лабораторії прикладної фізики університету Джонса Гопкінса, жоден штучний об’єкт не наближався так близько до зірки, тому Parker Solar Probe надасть дані з невідомих досі територій.

“Ми з нетерпінням чекаємо, коли зонд повернеться навколо Сонця, щоб отримати нові дані”, — сказав Пінкайн.

Сонячний зонд NASA під час свого найближчого прольоту буде рухатися зі швидкістю близько 430 тис. миль на годину. 27 грудня, коли зонд буде достатньо далеко від Сонця, щоб відновити зв’язок, команда перевірить його стан.