Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані державної виборчої комісії країни.
Його суперник, Драган Приморац з Хорватського демократичного союзу, набрав 25,42% голосів. Явка на виборах склала 44,15%.
Міланович, представник Соціал-демократичної партії, після оголошення результатів заявив, що вважає перемогу великим визнанням своєї роботи та актом довіри від громадян.
Відомо, що Міланович є критиком військової підтримки України Заходом у війні проти Росії. Його стиль спілкування з політичними опонентами іноді порівнюють із манерою новообраного президента США Дональда Трампа.
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