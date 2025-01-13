Чинний президент Хорватії, Зоран Міланович, здобув перемогу у другому турі президентських виборів, що відбулися 12 січня. За попередніми підрахунками голосів з 98,65% виборчих дільниць, Міланович отримав 74,58% підтримки виборців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані державної виборчої комісії країни.

Його суперник, Драган Приморац з Хорватського демократичного союзу, набрав 25,42% голосів. Явка на виборах склала 44,15%.

Міланович, представник Соціал-демократичної партії, після оголошення результатів заявив, що вважає перемогу великим визнанням своєї роботи та актом довіри від громадян.

Відомо, що Міланович є критиком військової підтримки України Заходом у війні проти Росії. Його стиль спілкування з політичними опонентами іноді порівнюють із манерою новообраного президента США Дональда Трампа.