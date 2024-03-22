Завдяки Службі безпеки України зрадник, який надавав російським окупантам інформацію про локації оборонних заводів на Житомирщині, отримав 15 років ув'язнення.

Про це повідомила СБУ.

Цей агент російської військової розвідки діяв у Житомирській області, відслідковуючи місця базування та рухи українських Збройних сил, які були задіяні у захисті столиці.

Крім того, він передавав ворогові геолокації декількох оборонно-промислових підприємств України. Після багатоетапної спецоперації СБУ, зловмисника затримали у липні 2022 року.

Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився колишній працівник одного із місцевих оборонних заводів. Під час боїв за Київ його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру)”, — пише СБУ.

Зазначається, що залучили його до співпраці через «ВКонтакте», де зрадник публікував свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку у його помешканні вилучили комп’ютери та мобільні телефони, які він використовував для розвідувальної діяльності на користь Росії.