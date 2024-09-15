Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, внаслідок обстрілу поранення зазнали двоє людей.
“62-річному чоловікові допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився, 58-річного чоловіка госпіталізовано, стан середньої важкості”, – йдеться у дописі.
Додамо, що у ніч на 15 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Виникла пожежа на складських приміщеннях на площі 800 кв. м. Постраждалих немає.
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