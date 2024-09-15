Вранці у неділю, 15 вересня, російські війська з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді Миколаївської області.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, внаслідок обстрілу поранення зазнали двоє людей.

“62-річному чоловікові допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився, 58-річного чоловіка госпіталізовано, стан середньої важкості”, – йдеться у дописі.

Додамо, що у ніч на 15 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Виникла пожежа на складських приміщеннях на площі 800 кв. м. Постраждалих немає.