Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
«Харківщина. За уточненою інформацією, унаслідок обстрілу Золочева дві людини загинули та вісім отримали поранення. Серед поранених – 11-річний хлопець», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок удару.
За попередніми даними, російські сили завдали удару авіабомбою УМПБ Д-30 – пошкоджені приватні домоволодіння, автомобілі та адмінбудівлі,
Російські війська посилили свої атаки Харкова. Як раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов, найчастіше сили РФ обстрілюють Харків з С-300 з Бєлгородської області Росії – ці снаряди за 40 секунд долітають до міста, але все частіше російські військові атакують і «Шахедами».
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