Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу селища міського типу Золочів у Харківській області зросла до восьми людей.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Харківщина. За уточненою інформацією, унаслідок обстрілу Золочева дві людини загинули та вісім отримали поранення. Серед поранених – 11-річний хлопець», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок удару.

За попередніми даними, російські сили завдали удару авіабомбою УМПБ Д-30 – пошкоджені приватні домоволодіння, автомобілі та адмінбудівлі,

Російські війська посилили свої атаки Харкова. Як раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов, найчастіше сили РФ обстрілюють Харків з С-300 з Бєлгородської області Росії – ці снаряди за 40 секунд долітають до міста, але все частіше російські військові атакують і «Шахедами».