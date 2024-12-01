У суботу, 30 листопада, російські війська атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Внаслідок атаки загинули чотири людини, а кількість постраждалих станом на 1 грудня зросла з 21 до 24.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.

“У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих”, – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що за даними Лисака, серед поранених, є одна дитина – 11-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Також Лисак повідомив, що ворог вночі атакував Нікопольщину. Війська країни-агресора з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.