Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
За уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.
“У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих”, – зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, що за даними Лисака, серед поранених, є одна дитина – 11-річний хлопчик. Він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.
Також Лисак повідомив, що ворог вночі атакував Нікопольщину. Війська країни-агресора з важкої артилерії обстріляли Червоногригорівську громаду. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.
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