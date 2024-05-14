Через російський дар керованими авіабомбами по Харкову постраждали 4 людини.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Йдеться, що близько 6:20 російській збройні сили завдали ударів з авіації по Харкову. Під ударами опинився Київський район.

“Пошкоджено щонайменше 5 гаражів, навчальний заклад. У сусідніх багатоповерхівках вибито вікна. За медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулись чотири людини, серед них троє жінок віком 38, 58, 66 років та 52-річний чоловік”, – розповіли в прокуратурі.

Також, за попередньою інформацією, сили РФ вдарили двома модифікованими УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 сантиметрів).

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Харківський міський Ігор Терехов написав, що внаслідок ранкової атаки постраждало 7 житлових будинків, школа, два гаражних кооперативи, цивільні автівки. Загалом вибито 615 вікон.

“Всі профільні служби міста працюють на місцях, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки”, – додав мер.