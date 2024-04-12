Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення”, — написав він.
11 квітня, в день удару по Миколаїву міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв про 4 загиблих та 5 постраждалих цивільних людей, зокрема про чоловіка, якого в тяжкому стані доправили в операційну. Того дня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Миколаївській області.
Пізнаше Сили оборони півдня уточнили, що удар було завдано балістичною ракетою. Вони повідомили про збільшення кількості жертв.
“За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються”, – повідомляли військові.
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