5 людей загинули, ще 5 постраждали внаслідок атаки російських сил балістичною ракетою по Миколаїву 11 квітня.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення”, — написав він.

11 квітня, в день удару по Миколаїву міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв про 4 загиблих та 5 постраждалих цивільних людей, зокрема про чоловіка, якого в тяжкому стані доправили в операційну. Того дня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Миколаївській області.

Пізнаше Сили оборони півдня уточнили, що удар було завдано балістичною ракетою. Вони повідомили про збільшення кількості жертв.

“За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються”, – повідомляли військові.