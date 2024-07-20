У суботу, 20 липня, у лікарні Миколаєва помер чоловік, який напередодні отримав важкі поранення внаслідок російського удару по місту.

Про це написав мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

“Станом на зараз вже чотири загиблих через російський приліт, у тому числі й дитина”, – написав мер Миколаєва й додав, що сьогодні вранці стало відомо, що у лікарні помер чоловік.

Нагадаємо, увечері 19 липня, о 17:13 ворог завдав удару, попередньо авіаційною ракетою Х-59, по житловому кварталу міста Миколаєва. Тоді повідомляли про загибель трьох людей: хлопчика 13 років та двох жінок 53 та 63 років.

За інформацією очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, 24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На вечір п’ятниці в медичних закладах знаходилось двоє дорослих та двоє дітей (з них один дорослий вже помер, – ред.). Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.