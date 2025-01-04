У лікарні померла молода жінка, яка отримала тяжке поранення у живіт під час вчорашньої масованої атаки безпілотників на Київщину.

Про це повідомив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

“Від атак російських терористів продовжують гинути мирні мешканці. На жаль, молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час вчорашньої масованої атаки БпЛА на Київщину, померла. Жінка 2002 року отримала поранення у живіт. Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя. Але поранення було дуже тяжке”, – йдеться у дописі.

За інформацією Калашника, досі у реанімації перебуває ще один постраждалий – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину. Водночас молодий хлопець, який отримав поранення коліна, перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

За даними посадовця, цієї ночі російські БпЛА продовжували атакувати Київщину. В області працювали сили ППО, є збиті цілі. Падіння уламків зафіксовані на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів, постраждалих немає.