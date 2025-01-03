Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Соціологи відзначають, що між травнем та початком жовтня 2024 року ситуація залишалася стабільною, проте у період з жовтня до грудня кількість тих, хто готовий до поступок, зросла з 32% до 38%.
Водночас частка категоричних противників територіальних компромісів зменшилася з 58% до 51%.
За даними КМІС, у всіх регіонах України спостерігається тенденція до зростання готовності до поступок.Ситуація на Заході, у Центрі і на Півдні досить подібна.
На тлі інших трохи вирізняється лише Схід (Донецька і Харківська області), де трохи менше тих, хто категорично проти жодних поступок. Утім, навіть у цьому прифронтовому регіоні-зоні активних бойових дій 43% мешканців категорично проти жодних поступок (а в цілому готові до певних поступок – 41%).
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