Частка українців, які вважають, що заради якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій, зросла до 38%. Водночас 51% громадян залишаються проти будь-яких територіальних поступок.

Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи відзначають, що між травнем та початком жовтня 2024 року ситуація залишалася стабільною, проте у період з жовтня до грудня кількість тих, хто готовий до поступок, зросла з 32% до 38%.

Водночас частка категоричних противників територіальних компромісів зменшилася з 58% до 51%.

За даними КМІС, у всіх регіонах України спостерігається тенденція до зростання готовності до поступок.Ситуація на Заході, у Центрі і на Півдні досить подібна.

На тлі інших трохи вирізняється лише Схід (Донецька і Харківська області), де трохи менше тих, хто категорично проти жодних поступок. Утім, навіть у цьому прифронтовому регіоні-зоні активних бойових дій 43% мешканців категорично проти жодних поступок (а в цілому готові до певних поступок – 41%).