Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Зазначається, що найбільше навантаження на енергосистему традиційно зафіксовано у вечірні години, і ці показники залишаються стабільними на рівні попередніх днів.

“Українська енергосистема продовжує відновлення після одинадцяти масованих атак. Проте значний дефіцит потужності змушує застосовувати графіки погодинних відключень для побутових споживачів, а також обмеження для промисловості та бізнесу”, – зазначили в Укренерго.

Крім того, для підтримки стабільності енергопостачання протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з п’яти країн: Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг поставок сягне 10 759 МВт·год, а пікове споживання імпортованої потужності становитиме до 850 МВт.

Фахівці Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі є динамічною, тому графіки відключень можуть змінюватися залежно від поточних умов.

Попри значні зусилля з аварійно-відновлювальних робіт, споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом всієї доби.

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