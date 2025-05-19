На Куп’янщині спостерігається зростання інтенсивності обстрілів, які торкнулися всіх громад району, включаючи Шевченківську. Російські війська активно використовують авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники для атак на житлові райони. Про це 19 травня повідомив Андрій Канашевич, керівник Куп’янської районної військової адміністрації.

За словами Канашевича, ситуація в регіоні значно погіршилася з початку квітня. Кількість обстрілів зросла, а їх географія розширилася. Російська армія регулярно атакує всі громади Куп’янського району, зокрема Шевченківську, Великобурлуцьку, Куп’янськ, Кіндрашівську, Дворічанську, Петропавлівську та Курилівську.

Керівник адміністрації підкреслив, що ворог щодня використовує керовані авіабомби, змінюючи лише інтенсивність їх застосування. Це свідчить про системну роботу російських військ, які намагаються знешкодити Куп’янськ та прилеглі населені пункти, завдаючи ударів по цивільних будинках і комунальних підприємствах.

Лінія бойового зіткнення залишається стабільною, і Збройні Сили України контролюють її від кордону до населеного пункту Кругляківка, а також річку Оскіл. Це ускладнює ворогу налагодження логістики та переправ, що дозволяє блокувати сили російської армії на правому березі Осколу в Дворічанській громаді.

Незважаючи на постійні атаки на Кіндрашівку, Западне та вище Дворічної, ворог не досягає успіху. На лінії фронту спостерігається певна стабільність, і всі спроби ворога залишаються безрезультатними, зазначив Андрій Канашевич.

Він також повідомив, що в Куп’янську залишаються люди, незважаючи на дволітню обов’язкову евакуацію. Місцеві мешканці прагнуть зберегти звичний рівень комфорту, проте через небезпечну ситуацію часто неможливо відновити водопостачання чи електропостачання. Для цього потрібна техніка, яка неодноразово зазнавала пошкоджень під час обстрілів, що створює загрозу життю місцевих жителів.