У Донецькій області, внаслідок обстрілів російських військ, зруйновано Свято-Вознесенський храм, розташований у селищі Новотроїцьке. Ця церква була особливою, адже вона була єдиною дерев’яною спорудою на мурованому фундаменті в Покровському районі.

Про трагедію повідомив відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради через соціальні мережі. Відомо, що храм пережив складні часи ХХ століття, включаючи Другу світову війну, але зазнав пошкоджень у жовтні 2024 року і остаточно був знищений навесні 2025 року.

Свято-Вознесенський храм зберігався у майже первісному вигляді до останніх днів. Його внутрішнє оздоблення вражало триярусним іконостасом, де головною святинею була ікона Вознесіння Господнього. Зовні церква була прикрашена різьбленими фільонками, арковими вікнами з витонченими лиштвами та ажурним білим карнизом, що обрамляв споруду.

Цей храм було збудовано у 90-х роках ХІХ століття за кошти гірничопромисловця і мецената Якова Івановича Древицького. У першій половині ХХ століття була спроба перетворити його на клуб, але віряни відстояли святиню. Під час окупації німецькими військами в приміщенні церкви розміщувався табір для військовополонених.

На території храму також знаходиться могила праведника землі Донецької, ігумена Давида Нелюбова, який був настоятелем цього храму з 1976 по 1992 роки.