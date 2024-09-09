Про це повідомляє la.lv.

Після падіння латвійські військові деактивували “шахед”, наразі триває його поглиблений аналіз. Після аналізу також можна буде з’ясувати, чи використовувалися західні деталі для створення безпілотника, зазначили у ЗС Латвії.

Командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш підкреслив, що це був військовий безпілотник з боєголовкою, яка була знищена на місці, вона не вибухнула, а була знешкоджена.

“Ми відстежували ситуацію з самого початку, коли в сусідній країні помітили безпілотник і почали за ним стежити. Для прийняття рішення про знищення об’єкта встановлені спеціальні процедури”, – пояснив Калніньш, наголошуючи, що ці процедури передбачають переконання, що це не цивільний об’єкт, наприклад дельтаплан чи літак аероклубу.

По-друге, він зауважив, що аналіз повинен бути надійним, а об’єкт повинен відповідати процедурам утилізації.

За словами керівництва ЗС Латвії, наявна на цей час інформація вказує на те, що падіння безпілотника у Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни та що ціллю безпілотника не була Латвія. Протягом усього інциденту Сили оборони Латвії стежили за ситуацією у співпраці з партнерами по НАТО.

Міністр оборони країни Андріс Спрудс заявив на пресконференції, що у відповідь на збиття російського безпілотника Латвія посилюватиме протиповітряну оборону східного кордону.

Спрудс зазначив, що безпілотник був націлений на Україну, тому можна вважати, що він був націлений на демократичне і вільне суспільство.