Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.
“Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.”, – говориться у їхньому дописі.
Аналітики повідомили, що селище Цукурине розташоване поблизу міст Гірник і населених пунктів Курахівка та Олександропіль, в які російські війська просуваються з кількох напрямків, згідно з їхньою картою.
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