Окупаційні війська просунулися у напрямку міст Курахове, Часів Яр та Цукуриного на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

“Ворог просунувся у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного.”, – говориться у їхньому дописі.

Аналітики повідомили, що селище Цукурине розташоване поблизу міст Гірник і населених пунктів Курахівка та Олександропіль, в які російські війська просуваються з кількох напрямків, згідно з їхньою картою.