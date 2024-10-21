Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

“За оперативними даними, 18 жовтня 2024 року, о 14:38, представники зс рф під час наступу на позиції Збройних Сил України у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців. Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.”, – повідомила прокуратура.