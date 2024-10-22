Українські військові зіткнулися з активним наступом російських військ біля Часів Яра - окупантам вдалося прорвати частину української оборони та перетнути канал Сіверський Донець — Донбас. В районі Часів Яра тривають запеклі бої.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Іван Петричак.

“На жаль, днями окупантам вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, перейшовши канал. Йде робота на знищення цього противника. Зараз тривають запеклі бої. Ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. Окупанти намагаються знищувати усе, застосовують авіацію”, – сказав Петричак.

Також він додав, що окупанти змогли підлаштуватись під погодні умови та перейти канал, однак ворога вдалося зупинити й локалізувати місце прориву. За його словами, зараз усі сили бригади спрямовані на знищення окупантів у тому квадраті, де російські війська зараз заблоковані.

У кінці розмови він додав, що ситуація лишається контрольованою.