У неділю, 8 вересня, українські сили за допомогою безпілотника атакували Бєлгородщину. Внаслідок удару по майданчику зі зберігання палива сталося займання на резервуарах. Російські вогнеборці працюють над ліквідацією пожежі.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

“ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконовського району. Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками здійснюється гасіння пожежі”, — йдеться у повідомленні.

Чиновник зазначив, що інформація про наслідки уточнюється. Усі оперативні служби працюють на місці.

Нагадаємо, 2 вересня у Росії заявили про роботу ППО над Бєлгородом і Бєлгородським районом. За даними губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, у Бєлгороді були нібито прямі попадання в один соціальний і один комерційний об’єкти.