У Волгоградській області Росії вночі ударні БпЛа атакували величезний склад снарядів та боєприпасів. Є ураження складу поблизу Котлубані, де ворог зберігав іранські балістичні ракети.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його даними, на арсеналі в Котлубані зберігалася балістика з Ірану, а також пускові установки.

“Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф. Там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них”, – йдеться у повідомленні Коваленка.

За даними російського Міноборони, протягом минулої ночі засобами ППО було знищено та перехоплено 125 українських БпЛА літакового типу. З них 67 безпілотників перехоплені й знищені над територією Волгоградської області, 17 – над територією Білгородської, 17 – над територією Воронезької області, 18 – над територією Ростовської області, по одному над територією Брянської та Курської областей і Краснодарського краю, три БпЛА над акваторією Азовского моря.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях Росії пролунали вибухи. Повідомляється про атаки безпілотників на військові та енергетичні об’єкти в кількох регіонах РФ.