Про це повідомляють аналітики DeepState.

“За постійними просуваннями ворога, на жаль, може здатися, що не видно зусиль, які робить піхота Сил Оборони щодня. Біля Піщаного кацап розпочав висування штурмових груп для захоплення села. Так зійшлося, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко”, — йдеться у повідомленні.

Як стверджують аналітики, сили обох сторін були рівні. Зустрічний бій відбувався із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї.

“Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка. Хороших новин стає менше, тому цінуйте те, що є. І пам’ятайте, що маленька посадка на мапі це не тільки про квадратні кілометри”, — наголошують в DeepState.