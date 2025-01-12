Коли надана Києву західними союзниками зброя отримує пошкодження в боях проти армії країни-агресора РФ, українським бійцям доводиться відправляти її на ремонт за кордон, а потім часто місяцями чекати на повернення.

Про це пише Deutsche Welle.

Як розповів виданню український артилерист Богдан Нахай, військовослужбовці Сил оборони дуже цінують німецькі САУ Panzerhaubitze (PzH) 2000, відзначаючи їх якість і точність у бою. Однак їх доводиться використовувати на фронті занадто інтенсивно, що призводить до частих поломок.

За словами артилериста, найпоширенішими проблемами з такою технікою є збої в програмному забезпеченні, перегрів систем управління і стволів гармат.

Як каже Нахай, іноді з ладу виходить до двох третин німецьких гаубиць PzH 2000, які перебувають у розпорядженні Сил оборони. При цьому ремонт, який українські техніки могли б виконати на місці, наприклад, замінити стволи, затягується через відсутність запчастин.

“Скільки часу знадобиться на ремонт, залежить від запасних частин: від двох до шести місяців”, — сказав артилерист.

Як повідомляє DW, українські техніки проявляють ініціативу і роблять спроби самотужки знайти запасні частини для зброї, що відповідають оригінальним. Однак із деякими високотехнологічними компонентами це неможливо.

Видання зазначає, що станом на січень 2025 року проблема ще не вирішена остаточно, але є певні поліпшення. Приміром, франко-німецька збройова компанія KNDS, яка виробляє гаубиці PzH 2000, на початку жовтня 2024 року відкрила дочірнє підприємство та офіс у Києві, що, на думку її керівництва, дасть змогу поліпшити координацію з українською владою та майстернями.