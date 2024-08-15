Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.08.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 595620 (+1220) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8484 (+8) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16426 (+24) од,
артилерійських систем / artillery systems – 16868 (+47) од,
РСЗВ / MLRS – 1154 (+3) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 922 (+1) од,
літаків / aircraft – 367 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13598 (+50),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2428 (+2),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22775 (+65) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2813 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.