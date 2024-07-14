Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.07.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 559090 (+1320) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8206 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 15811 (+32) од,
артилерійських систем / artillery systems – 15262 (+46) од,
РСЗВ / MLRS – 1119 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 890 (+1) од,
літаків / aircraft – 361 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 12108 (+39),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2397 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 20538 (+77) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2566 (+10)
Дані уточнюються / Data are being updated.