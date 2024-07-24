Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу армія РФ втратила 14 танків, 13 бронемашин і 65 артилерійських систем.
Українські сили також ліквідували ворожий літак, один засіб ППО, 33 дронів різних типів, 1 крилату ракету, а також 77 одиниць автотехніки та 10 одиниць спецтехніки.
- Ворог намагається оточити частину ЗСУ під Прогресом, але наказу про відхід немає — DeepState
- DeepState: Окупанти зайняли ще одне село на Донеччині й просуваються далі
- Російські війська наступають на Донеччині: Deep State оновив карту