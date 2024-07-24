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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу армія РФ втратила 14 танків, 13 бронемашин і 65 артилерійських систем.

Українські сили також ліквідували ворожий літак, один засіб ППО, 33 дронів різних типів, 1 крилату ракету, а також 77 одиниць автотехніки та 10 одиниць спецтехніки.

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