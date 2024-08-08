Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.08.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 587510 (+1140) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8431 (+2) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 16332 (+9) од,
артилерійських систем / artillery systems – 16487 (+36) од,
РСЗВ / MLRS – 1142 (+4) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 914 (+4) од,
літаків / aircraft – 366 (+1) од,
гелікоптерів / helicopters – 327 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13293 (+81),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2424 (+3),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22285 (+59) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2767 (+8)
Дані уточнюються / Data are being updated.