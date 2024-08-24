Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.08.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 606490 (+1160) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8542 (+9) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16620 (+21) од,
артилерійських систем / artillery systems – 17349 (+42) од,
РСЗВ / MLRS – 1169 (+2) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 935 (+3) од,
літаків / aircraft – 367 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14064 (+39),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2444 (+2),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23383 (+54) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2911 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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