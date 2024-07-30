Українські бійці минулої доби знищили 1060 окупантів. З початку вторгнення Росія втратила 577 тисяч 60 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу армія РФ втратила 25 танків, 38 бронемашин і 46 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 27 дронів різних типів, 53 одиниці автотехніки та 6 одиниць спецтехніки.