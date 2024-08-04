Протягом тижня з 28 липня по 4 серпня 2024 року російська армія зазнала значних втрат в Україні, зокрема близько 8220 військових РФ та 1424 одиниці техніки.

Про це інформує командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

Російські війська зазнали значних втрат у техніці, зокрема 67 танків, 160 бойових броньованих машин, 340 артилерійських систем, 11 реактивних систем залпового вогню, 5 установок протиповітряної оборони, 434 автомобілі та 63 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили 7 російських ракет і 337 дронів.

Станом на ранок 4 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 582 910 військовослужбовців.