У дописі полковника Збройних сил України, журналіста Анатолія Штефана “Штірліца” вказуються звання та імена полеглих російських окупантів.
“Успішно демобілізовано: старший лейтенант Красовський Дмитро;
лейтенант Смирнов Віктор; лейтенант Гедгагов Алан; лейтенант Кузін Олексій; лейтенант Тимченко Сергій; командир штурмового танкового взводу Т-90М “Прорив” молодший лейтенант Курамшин Альберт; молодший лейтенант Колчанов Андрій; молодший лейтенант Гуляєв Олексій”, — написав Анатолій Штефан “Штірліц”.
Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу, за останню добу армія РФ втратила 1260 солдатів.
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