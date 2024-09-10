Багато гаубиць, які були надані Україні Німеччиною, Нідерландами та Італією, наразі вийшли з ладу через сильний знос.

Про це пише BILD.

Два українські командири артилерійських підрозділів підтвердили, що ситуація з постачанням запчастин є критичною. Вони зазначають, що західні гаубиці — це ефективна зброя, однак вони швидко зношуються. Військові наголошують на потребі заміни деталей, але цей процес затягується через брак необхідних запчастин.

Протягом двох років ситуація практично не змінилася: хоча Rheinmetall у травні цього року оголосила про велике замовлення на виробництво сотень одиниць, сам процес виготовлення триває кілька місяців через складну технологію виготовлення спеціальних стволів.

За даними BILD, Німеччина нині постачає лише невелику кількість стволів для критичних потреб на фронті, щоб відновити боєздатність хоча б частини українських самохідних гаубиць. Однак, на думку українських артилеристів, стволи — це не єдина проблема. Інші компоненти також потребують заміни, але їх закупівля ускладнена через бюрократичні перепони, оскільки дозволено замовляти лише окремі частини.

“Це абсурдно, що більше систем зброї вийшли з ладу через брак запчастин, ніж через ворожий вогонь” — зазначив голова оборонного комітету Маркус Фабер.

Він додав, що цього року Україні надійде більше самохідних гаубиць.