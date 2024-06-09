Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов у коментарі “Радіо Свобода“.
“У нас зараз тривають також роботи щодо переобладнання та створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільного падіння. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських”, — сказав Голубцов.
При цьому він додав, що наразі Повітряні сили ЗСУ використовують західні КАБи, такі як GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що застосування керованих авіаційних бомб є новою тенденцією російської армії. Зокрема, у березні цього року, окупанти застосували проти України 2300 видів цього озброєння (КАБів).
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