За кілька тижнів Збройні сили України розпочнуть випробування керованих авіабомб українського виробництва. До цього часу наші військові використовували КАБи західного виробництва.

Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов у коментарі “Радіо Свобода“.

“У нас зараз тривають також роботи щодо переобладнання та створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільного падіння. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських”, — сказав Голубцов.

При цьому він додав, що наразі Повітряні сили ЗСУ використовують західні КАБи, такі як GBU-39 та GBU-62 різних калібрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що застосування керованих авіаційних бомб є новою тенденцією російської армії. Зокрема, у березні цього року, окупанти застосували проти України 2300 видів цього озброєння (КАБів).