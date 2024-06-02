У той час як в Україні триває мобілізація десятків тисяч чоловіків для розв'язання проблеми критичної нестачі бійців на тлі інтенсивних російських атак, українські командири на місцях кажуть, що вони готуються до прибуття більшості нових військ із поганою підготовкою.

Про це пише Washington Post.

Зазначається, що українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Але в умовах наступу Росії ці постійні скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію є лише одним із кроків у розв’язання кадрових проблем армії.

До напливу призовників за новим законом залишається ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів з тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Втім, звідки б не прибували нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, наприклад, стрільбі. Були навіть випадки, коли новобранці не вміли поводитися зі звичайним пістолетом.

“У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет… Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку… Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часів Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати”, – розповів The Washington Post 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Шмідт.

Він додав, що насправді витрачається багато часу на базову підготовку на місці й висловив сподівання, що не наступного разу не отримає “нову піхоту, яка не знає елементарних речей”.

“Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, то їх відправлять туди просто померти”, – сказав Шмідт.