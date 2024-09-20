Такі дані наводить Global Firepower.
В оновленому рейтингу за 2024 рік Україна опинилася на 18-й сходинці, хоча у 2023 році була 15-ю. Поруч з Україною в рейтингу перебувають Австралія (16-а), Ізраїль (17-й), Німеччина (19-а) та Іспанія (20-а). Позаду України залишаються, приміром, армії Польщі (21-е), Тайваню (24-е), Канади (27-е) та інших країн.
До десятки найсильніших армій світу входять Сполучені Штати, Росія, Китай, Індія, Південна Корея, Велика Британія, Японія, Туреччина, Пакистан і Італія.
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