Збройні сили України на сьогодні у рейтингу найсильніших армій світу займають 18-те місце (зі 145) і все ще входять у двадцятку найсильніших армій світу.

Такі дані наводить Global Firepower.

В оновленому рейтингу за 2024 рік Україна опинилася на 18-й сходинці, хоча у 2023 році була 15-ю. Поруч з Україною в рейтингу перебувають Австралія (16-а), Ізраїль (17-й), Німеччина (19-а) та Іспанія (20-а). Позаду України залишаються, приміром, армії Польщі (21-е), Тайваню (24-е), Канади (27-е) та інших країн.

До десятки найсильніших армій світу входять Сполучені Штати, Росія, Китай, Індія, Південна Корея, Велика Британія, Японія, Туреччина, Пакистан і Італія.