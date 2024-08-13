Латвія передасть Україні близько півтисячі безпілотників. Їх уже підготували до відправлення.

Про це повідомляє міністр оборони Латвії Андріса Спрудса у соцмережі Х.

“Ще один пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва підтримуватимуть українців у виконанні різних бойових завдань”, — написав голова латвійського відомства.

Таку допомогу від Латвії Україна отримає у рамках коаліції дронів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення “коаліції безпілотників”.

Влітку цього року країни-члени коаліції безпілотників для України підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро. За ці кошти планується поставити в Україну один мільйон FPV-дронів.