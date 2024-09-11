Про це повідомила пресслужба МОУ.
“Чорна вдова” — це безпілотник тактичного рівня дії. Оператори можуть застосовувати їх як вдень, так і вночі.
У Міноборони України зазначають, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє використовувати його і у такому варіанті.
“Виконаний у форматі для одноразового використання коптер “Чорної вдови” бере на борт посилений заряд вибухівки”, — додають у відомстві.
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