Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило постачання у війська безпілотного авіаційного комплексу під назвою "Чорна вдова"

Про це повідомила пресслужба МОУ.

“Чорна вдова” — це безпілотник тактичного рівня дії. Оператори можуть застосовувати їх як вдень, так і вночі.

У Міноборони України зазначають, що багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє використовувати його і у такому варіанті.