Українські підрозділи відійшли з селища Урожайне, що в Донецькій області. росіяни зруйнували майже весь населений пункт.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі «Суспільному».

За його словами, командування ухвалило рішення про відхід на інші позиції заради збереження життів військовослужбовців. Він додав, що армія росіян зазнає великих втрат, просуваючись у зруйнованих населених пунктах.

Водночас українські військові контролюють ситуацію на напрямку Урожайного, наголосив Волошин.

Про захоплення села повідомляв і аналітичний канал DeepState. Там вказували, що від ранку 13 липня росіяни розпочали масований штурм північної частини селища. Сили окупантів були значні — щонайменше дві роти особового складу. У DeepState написали, що уточнюють причини та передумови «такого краху оборони».