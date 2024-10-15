Колишній народний депутат Олег Ляшко дійсно став командиром батальйону безпілотних систем у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Військові відзначають його як ефективного командира.

Про це повідомляє 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідно до інформації, таке рішення було ухвалено на основі подання та плану переміщення командира бригади.

Зазначається, що за два роки служби Ляшко показав себе як командир, що «швидко й глибоко освоїв» важливість та функції безпілотних систем у бойових умовах.

Завдяки його діяльності в напрямку безпілотників було відбито «значну кількість механізованих штурмів» та знищено сотні одиниць ворожої техніки й особового складу.

Підрозділ безпілотників 63-ї бригади, за інформацією корпусу, увійшов до десятки найкращих підрозділів за ефективністю ураження противника.

Раніше військовослужбовець Денис Ярославський опублікував витяг з наказу командира 11-го армійського корпусу, де йшлося про призначення Ляшка. Він також зазначив, що, маючи звання лейтенанта, ексдепутат отримав посаду, еквівалентну званню підполковника.