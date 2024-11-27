Внаслідок удару Збройних сил України по санаторію в селищі Мар’їне Курської області РФ було поранено генерала Північної Кореї, а також загинули кілька офіцерів армії КНДР.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на анонімне джерело в Україні.

Зазначається, що удар був спрямований по північнокорейським військовим. За словами неназваного українського чиновника, росіяни намагалися розосередити підрозділи КНДР, але їхні позиції були ідентифіковані.

Видання зазначає, що особу пораненого генерала не розкривають. Раніше стало відомо, що Пхеньян направив до Росії генерал-полковника Кім Чен Бока для координації “Штормового корпусу”. Однак підтвердити, що саме цей офіцер постраждав у Мар’їному, наразі неможливо.

Північна Корея офіційно не коментує втрати серед своїх військових, які могли перебувати на території Росії.