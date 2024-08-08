ЗСУ повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області: деталі від ISW

Про це йдеться у звіті ISW.

ЗСУ повернули частину втрачених позицій біля Часового Яру в Донецькій області.

Геолокаційні кадри за 7 серпня показують, що наші війська просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2.

За даними аналітиків, бої тривають у східних мікрорайонах Новий та Жовтневий Часового Яру, на північ від міста – в лісовому масиві Орлово, а також на схід – біля Іванівського.